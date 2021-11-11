ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Европейский регулятор одобрил два препарата против коронавируса

Новина українською →
Брюссель, Четверг 11 ноября 2021 19:21
Европейский регулятор одобрил два препарата против коронавируса Фото: ЕМА одобрило два препарата против коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавируса. Их рекомендовано применять больным в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ronapreve (касиривимаб/имдевимаб) и Regkirona (регданвимаб) для лечения COVID-19", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что Ronapreve и Regkirona - первые лекарства против коронавируса с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA.

Препарат Ronapreve рекомендовано использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, чей вес превышает 40 килограммов.

Regkirona CHMP рекомендовал применять для лечения взрослых с коронавирусом, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Препарат выпускается фирмой Celltrion и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения инфекционного заболевания.

Напомним, в октябре EMA начало рассмотрение заявки на регистрацию препарата от коронавируса швейцарской компании Roche.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Коронавирус
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку