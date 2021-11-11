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Європейський регулятор схвалив два препарати проти коронавірусу

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Брюссель, Четвер 11 листопада 2021 19:21
Європейський регулятор схвалив два препарати проти коронавірусу Фото: ЕМА схвалило два препарати проти коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ronapreve і Regkirona на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Їх рекомендовано застосовувати хворим віком від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EMA.

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував дозволити Ronapreve (касирівімаб/імдевімаб) і Regkirona (регданвімаб) для лікування COVID-19", - йдеться в пресрелізі агентства.

Відзначається, що Ronapreve і Regkirona - перші ліки проти коронавірусу з моноклональними антитілами, які отримали позитивний висновок комісії EMA.

Препарат Ronapreve рекомендовано використовувати для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків старше 12 років, чия вага перевищує 40 кілограмів.

Regkirona CHMP рекомендував застосовувати для лікування дорослих з коронавірусом, які не потребують кисневої підтримки. Препарат випускається фірмою Celltrion і призначений для пацієнтів з ризиком тяжкого перебігу інфекційного захворювання.

Нагадаємо, в жовтні EMA розпочав розгляд заявки на реєстрацію препарату від коронавірусу швейцарської компанії Roche.

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