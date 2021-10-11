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Европейский регулятор рассматривает одобрение еще одного препарата против коронавируса

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Брюссель, Понедельник 11 октября 2021 21:27
Европейский регулятор рассматривает одобрение еще одного препарата против коронавируса Фото: ЕМА получило заявку на регистрацию еще одного препарата против коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку на регистрацию одного препарата от коронавируса швейцарской компании Roche. Лекарство предназначено для лечения больных инфекцией от 12 лет и старше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

"EMA начало рассмотрение заявки на получение разрешения на продажу комбинации моноклональных антител Ronapreve (казиривимаб / имдевимаб)", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что заявку на регистрацию подала швейцарская фармацевтическая компания Roche. Препарат разработан совместно с американским производителем Regeneron Pharmaceuticals.

Лекарство предназначено для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше. Кроме того, препарат можно применять людям с высоким риском заражения, например тем, кто живет в дом с инфицированным человеком.

"EMA оценит преимущества и риски Ronapreve в сжатые сроки и может вынести заключение в течение двух месяцев", - отмечается в релизе агентства.

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