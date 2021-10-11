Европейский регулятор рассматривает одобрение еще одного препарата против коронавируса
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку на регистрацию одного препарата от коронавируса швейцарской компании Roche. Лекарство предназначено для лечения больных инфекцией от 12 лет и старше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.
"EMA начало рассмотрение заявки на получение разрешения на продажу комбинации моноклональных антител Ronapreve (казиривимаб / имдевимаб)", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что заявку на регистрацию подала швейцарская фармацевтическая компания Roche. Препарат разработан совместно с американским производителем Regeneron Pharmaceuticals.
Лекарство предназначено для лечения больных коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше. Кроме того, препарат можно применять людям с высоким риском заражения, например тем, кто живет в дом с инфицированным человеком.
"EMA оценит преимущества и риски Ronapreve в сжатые сроки и может вынести заключение в течение двух месяцев", - отмечается в релизе агентства.