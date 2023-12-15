У європейській країні запровадили суворі обмеження для українців: деталі

Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії 12 грудня видало інструкцію для Директорату у справах іноземців (UDI), згідно з якою UDI може скасувати тимчасовий колективний захист, якщо українці відвідують батьківщину.

Виходячи із загальної інструкції (GI-03/2020), іноземці, яким надано захист у Норвегії, можуть втратити дозвіл на проживання, якщо вони повернуться до країни, з якої втекли.

Досі для українців із тимчасовим захистом діяв виняток за цією інструкцією. Тепер він скасовується, і таким чином обмежується можливість українців подорожувати до рідної країни без наслідків.

"Якщо українці з тимчасовим колективним захистом подорожують між Норвегією та Україною, то це означає, що вони більше не потребують захисту в Норвегії. Віднині я хочу ставитися однаково як і до українців, так і до представників інших національностей, коли йде мова про наслідки таких поїздок", – заявила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Поїздки додому, які українці здійснили до набрання чинності цієї інструкції, не призведуть до скасування дозволу на проживання. Зазначається, що можливість відвідати рідну країну буде збережена "у дуже особливих випадках".