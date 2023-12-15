В европейской стране ввели строгие ограничения для украинцев: детали

Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии 12 декабря издало инструкцию для Директората по делам иностранцев (UDI), согласно которой UDI может отменить временную коллективную защиту, если украинцы посещают родину.

Исходя из общей инструкции GI-03/2020), иностранцы, которым предоставлена защита в Норвегии, могут потерять вид на жительство, если они вернутся в страну, откуда бежали.

До сих пор для украинцев со временной защитой действовало исключение по этой инструкции. Теперь оно отменяется, и таким образом ограничивается возможность украинцев путешествовать в родную страну без последствий.

"Если украинцы со временной коллективной защитой путешествуют между Норвегией и Украиной, то это значит, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Отныне я хочу относиться одинаково как к украинцам, так и к представителям других национальностей, когда речь идет о последствиях таких поездок", – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Поездки домой, которые украинцы совершили до вступления в силу этой инструкции, не приведут к отмене вида на жительство. Отмечается, что возможность посетить родную страну будет сохранена "в очень особых случаях".