У європейській країні частині українців відмовляють у захисті: причини

Кільком людям відмовили у захисті, але їх поки не висилають

Норвегія почала відхиляти заявки українців на колективний захист. Вони не відповідали новим правилам – або проживали на початок війни за кордоном, або приїхали із "безпечних" областей України.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів для біженців, зокрема, через те, що країна прийняла велику кількість втікачів від війни у Україні.

"У нас у Норвегії понад 80 тисяч українців. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам забезпечити захист тим, хто його найбільше потребує. Треба повернутися до конкретних заходів. Безсумнівно, що буде посилення ", - сказала міністр юстиції Емілія Енгер Мель.

Вона розповіла, що декільком українським біженцям вже відхилили заявки. Поки нікого не висилають, але деякі людини не отримали місце проживання.

Навесні перестало діяти головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни. Це означає, що тим, хто не відповідає вимогам щодо колективного захисту, не буде надане проживання.

У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний розгляд заяв від українців. Це стосувалося, в тому числі, людей, які не були в Україні, коли почалася війна.

Фото: Допомога українським біженцям у Норвегії (gettyimages.com)

Заявки можуть відхилити людям із 6 областей

Крім того, заявки на отримання колективного захисту можуть відхилити тим, хто походить із регіону, який норвезький Директорат у справах іноземців (UDI) вважає безпечним.

На початку вересня UDI розширив перелік таких територій:

Львівська область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область (додали);

Тернопільська область (додали);

Рівненська область (додали).

Попри загрозу повітряних атак в Україні норвезькі чиновники вважають такий підхід правильним.

"Це власна оцінка UDI, але я вважаю, що це правильно в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії не відбуваються часто", – сказала Мель.

Тим часом українці з інших областей досі мають право на отримання колективного захисту. Проте в уряді не повідомляють, чи залишиться така можливість у наступному році.

"Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, бо війна ще триває", - зазначила міністр.

Вона додала, що муніципалітети намагаються прийняти та інтегрувати всіх, хто приїжджає. Але через те, що муніципалітети вже перевантажені, важливо зменшити кількість біженців. Тому уряд проводитиме жорстку імміграційну політику, в тому числі і щодо українців.