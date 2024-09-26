В европейской стране части украинцев отказывают в защите: причины

Нескольким людям отказали в защите, но их пока не высылают

Норвегия начала отклонять заявки украинцев на коллективную защиту. Они не соответствовали новым правилам – или проживали до начала войны за границей, или приехали из "безопасных" областей Украины.

Весной правительство объявило об усилении мер для беженцев, в частности из-за того, что страна приняла большое количество бежавших от войны в Украине.

"У нас в Норвегии более 80 тысяч украинцев. Мы должны принять меры, которые позволят нам обеспечить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается. Надо вернуться к конкретным мерам. Несомненно, что будет ужесточение", - сказала министр юстиции Эмилия Энгер Мель.

Она рассказала, что нескольким украинским беженцам уже отклонили заявки. Пока никого не высылают, но некоторые люди не получили место проживания.

Весной перестало действовать главное правило коллективной защиты для всех украинцев, введенное с началом войны. Это означает, что тем, кто не отвечает требованиям коллективной защиты, не будет предоставлено проживание.

В мае стало известно, что правительство ввело индивидуальное рассмотрение заявлений от украинцев. Это касалось, в том числе, людей, которые не были в Украине, когда началась война.

Фото: Помощь украинским беженцам в Норвегии (gettyimages.com)

Заявки могут быть отклонены людям из 6 областей.

Кроме того, заявки на получение коллективной защиты могут быть отклонены тем, кто происходит из региона, который норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI) считает безопасным.

В начале сентября UDI расширил список таких территорий:

Львовская область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область (добавили);

Тернопольская область (добавили);

Ровенская область (добавили).

Несмотря на угрозу воздушных атак в Украине, норвежские чиновники считают такой подход правильным.

"Это собственная оценка UDI, но я считаю, что это правильно в ситуации, в которой мы сейчас находимся. Украина имеет фронт в войне, которая является жестокой и ужасной, но есть также части страны, где военные действия не происходят часто", – сказала Мель.

Между тем, украинцы из других областей до сих пор имеют право на получение коллективной защиты. Однако в правительстве не сообщают, останется ли такая возможность в следующем году.

"Мы все время говорили, что это временная защита для украинцев. Пока она продолжается, потому что война еще продолжается", - отметила министр.

Она добавила, что муниципалитеты пытаются принять и интегрировать всех приезжающих. Но из-за того, что муниципалитеты уже перегружены, важно уменьшить количество беженцев. Поэтому правительство будет проводить жесткую иммиграционную политику, в том числе и по отношению к украинцам.