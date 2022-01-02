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Европейский конгресс украинцев о деле против Порошенко: имеет признаки выборочного правосудия

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 14:02
Европейский конгресс украинцев о деле против Порошенко: имеет признаки выборочного правосудия Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Европейский конгресс украинцев выразил обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. В нем заметили признаки выборочного правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который обнародовал председатель Союза украинцев в Португалии, региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев в странах Южной и Западной Европы Павел Садоха.

"Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", - говорится в заявлении организации.

В Европейском конгрессе украинцев уверены: в условиях высокой угрозы широкомасштабного вторжения России на территорию Украины подобные шаги со стороны властей приведут к расшатыванию ситуации внутри страны и к потере доверия к нашей стране со стороны цивилизованного мира.

"Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому нужна консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества . Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - отмечают в конгрессе.

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