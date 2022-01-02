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Європейський конгрес українців про справу проти Порошенка: має ознаки вибіркового правосуддя

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Київ, Неділя 02 січня 2022 14:02
Європейський конгрес українців про справу проти Порошенка: має ознаки вибіркового правосуддя Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Європейський конгрес українців висловив стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. У ньому помітили ознаки вибіркового правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, який оприлюднив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віце-президент Світового конґресу українців у країнах Південної та Західної Європи Павло Садоха.

"Справа відбувається у тривожний час і має ознаки вибіркового правосуддя", - йдеться в заяві організації.

У Європейському конгресі українців впевнені: в умовах високої загрози широкомасштабного вторгнення Росії на територію України подібні кроки з боку влади призведуть до розхитування ситуації в середині країни і до втрати довіри до нашої держави з боку цивілізованого світу.

"Над Українською державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії, тому потрібна консолідація всіх політичних сил та суспільства. Через нарощування військової потуги Росії на україно-російському кордоні Україна та процеси, що відбуваються навколо неї, перебувають в сфері пильної уваги світових політиків та міжнародної спільноти. Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику у державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву до неї довіри зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України у її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти", - наголошують у конгресі.

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