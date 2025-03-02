Європейських військ в Україні найближчими тижнями не буде, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що військових Європи найближчим часом в Україні не буде. Він вважає, що введення наземних військ можливе лише на наступному етапі, після перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як пише видання, французький президент не вірить в угоду між США та РФ про припинення вогню в Україні. Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін прагнутиме насамперед принизити Україну, зокрема, шляхом її демілітаризації.
Так, дорогою до Британії, до того, як відбувся саміт європейських лідерів, Макрон розповів про франко-британський мирний план, який передбачає перемир'я для України на місяць.
Далі він висловив думку, що солдати європейських країни будуть розміщені в нашій країні лише на наступному етапі.
"Найближчими тижнями на українській території не буде жодних європейських військ... Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати домогтися прийнятного перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням військ", - сказав президент Франції.
Далі Макрон додав, що "ми хочемо миру", але "нам" це не потрібно ні за яку ціну, без гарантій.
Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа буде готова відновити діалог з Україною, коли українські офіційні особи будуть готові до миру. Він підкреслив, що для початку потрібно встановити мир, і тільки потім говорити про гарантії безпеки.
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