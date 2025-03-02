Європейських військ в Україні найближчими тижнями не буде, - Макрон

Як пише видання, французький президент не вірить в угоду між США та РФ про припинення вогню в Україні. Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін прагнутиме насамперед принизити Україну, зокрема, шляхом її демілітаризації.

Так, дорогою до Британії, до того, як відбувся саміт європейських лідерів, Макрон розповів про франко-британський мирний план, який передбачає перемир'я для України на місяць.

Далі він висловив думку, що солдати європейських країни будуть розміщені в нашій країні лише на наступному етапі.

"Найближчими тижнями на українській території не буде жодних європейських військ... Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати домогтися прийнятного перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням військ", - сказав президент Франції.

Далі Макрон додав, що "ми хочемо миру", але "нам" це не потрібно ні за яку ціну, без гарантій.