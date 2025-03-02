Европейских войск в Украине в ближайшие недели не будет, - Макрон

Как пишет издание, французский президент не верит в соглашение между США и РФ о прекращении огня в Украине. Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин будет стремится прежде всего унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации.

Так, по пути в Британию, до того, как состоялся саммит европейских лидеров, Макрон рассказал о франко-британском мирном плане, который предусматривает перемирие для Украины на месяц.

Далее он выразил мнение, что солдаты европейских страны будут размещены в нашей стране лишь на следующем этапе.

"В ближайшие недели на украинской территории не будет никаких европейских войск... Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, развертыванием войск", - сказал президент Франции.

Далее Макрон добавил, что "мы хотим мира", но "нам" это не нужно ни за какую цену, без гарантий.