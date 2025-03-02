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Рубіо назвав умову для відновлення діалогу Україною

Неділя 02 березня 2025 18:45
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Рубіо назвав умову для відновлення діалогу Україною Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо назвав умову, за якої американський президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з Україною. Зокрема, це станеться тоді, коли українські офіційні особи будуть готові до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рубіо каналу ABC News.

"Ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир... (Українській стороні - ред.) не раз пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки", - сказав держсекретар США.

Також він додав, що не розмовляв ні з президентом України Володимиром Зеленським, ні з главою українського МЗС Андрієм Сибігою після того, як українська делегація залишила Вашингтон після розмови з Трампом.

Інші заяви Рубіо

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю держсекретар США заявив, що Штати намагаються змусити Росію сісти за стіл переговорів, і Трамп є єдиною людиною, яка має шанс це зробити. Однак, український президент Володимир Зеленський нібито не дає шансу дипломатії.

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