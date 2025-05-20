Європейських лідерів приголомшила розповідь Трампа про домовленості з Путіним, - FT

Розмова Трампа з європейськими лідерами

Після розмови з главою Кремля американський лідер зв'язався з президентами України, Франції та Фінляндії Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном та Александром Стуббом, прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії Кіром Стармером і Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час такої телефонної бесіди вчора, 19 травня, Трамп переказав їм свою розмову з Путіним.

За словами німецького канцлера, усі учасники розмови "підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

Про реакцію Європи

Між тим, пише FT, двоє поінформованих про розмову з європейськими лідерами осіб сказали, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він відмовиться від участі США в конфлікті між Україною та РФ, та залишить країни самими безпосередньо вести переговори про припинення вогню.

Також західне ЗМІ передає, що президент США не пообіцяв майбутні санкції з боку Штатів проти Росії, якщо Путін відмовиться від будь-яких спроб щодо припинення війни і наближення миру.

"Одна особа, знайома з розмовою, сказала, що лідери були приголомшені описом президента США того, про що було домовлено. Вони додали, що було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб він серйозно сів за стіл переговорів", - йдеться в публікації FT.

Гучні заяви Трампа після розмови з Путіним

Сам Трамп після телефонної розмови з Путіним 19 травня написав у соцмережі, що "Росія та Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про припинення війни".

При цьому президент Штатів дав зрозуміти, що він хоче, щоб Київ та Москва шукали угоди без посередництва з боку Вашингтона.

Американські ЗМІ звернули увагу на коментарі Трампа, які вказували на те, що Штати, можливо, відмовляються від ролі посередника у питання припинення російсько-української війни.

Зокрема, Трамп сказав, що "умови" можливої угоди можуть узгодити лише ворогуючі сторони, оскільки "вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не буде знати".

Крім того, він сказав, що Ватикан буде "дуже зацікавлений" у проведенні переговорів. А ще пізніше того дня у розарії біля Білого дому Трамп сказав журналістам, що вважає, що Путін начебто хоче миру.

Стримані розповіді Путіна

Разом з тим Путін у виступі перед представниками ЗМІ зробив більш умовну заяву за підсумками розмови з Трампом. У ній диктатор не запропонував суттєвих змін у позиції Кремля.

У своїй стриманій заяві Путін заявив, що "готовий працювати" з Україною над меморандумом для створення майбутніх переговорів, які можуть включати можливе припинення вогню "протягом певного часу".

Також глава Кремля розповів, що його розмова з Трампом була "дуже відвертою і тому дуже корисною". При цьому Путін нічого не казав про серйозні зміни в позиції Москви щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, російський диктатор повторив тезу, що головною метою Росії все ще є наміри "усунути першопричини цієї кризи". Тобто сигналізував, що основні вимоги та наміри у війні - залишаються незмінними.

Що сказав Зеленський

При цьому український президент у понеділок ввечері публічно закликав лідера США "не дистанціюватися" від зусиль із забезпечення миру. Та наголосив, що "єдиний, хто виграє від цього, - Путін".

Також Зеленський закликав до "посилення санкцій" проти РФ з боку західних партнерів України.

Глава української держави наголосив, що Київ у питанні щодо миру "не потрібно переконувати, і наші представники готові приймати реальні рішення на переговорах... Потрібна дзеркальна готовність Росії брати участь у змістовних переговорах".