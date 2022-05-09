В европейских городах прошли акции против войны России в Украине

В европейских городах прошли демонстрации солидарности с Украиной. Некоторые из них сопровождаются менее многочисленными пророссийскими акциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В центре Кельна в воскресенье, 8 мая, прошла демонстрация солидарности с Украиной. Ее организатор - "Сине-желтый крест" в своей заявке анонсировал приход до 10 тысяч человек.

В Берлине жители пришли к памятнику павшим советским воинам в Тиргартене: одни пытались продемонстрировать пророссийскую позицию, вторые перебивали их украинскими песнями.

В центре Лондона прошла акция под лозунгом "Россияне против войны", в Гааге жители вышли на марш "Последний парад Путина". Колонна из примерно 70 человек "привела" куклу президента РФ Владимира Путина к зданию Международного суда ООН.