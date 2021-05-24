Европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС

В документе говорится, что Европейский совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Также Европейский совет:

- требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и

гарантирование им свободы передвижения;

- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

- предлагает Раде как можно быстрее принять дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых вводятся санкции;

- призывает Раду принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции;

- призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать перелета в Беларусь;

- призывает Совет принять необходимые меры по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний.

"Европейский совет будет продолжать рассматривать этот вопрос", - говорится в документе.