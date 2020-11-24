Европейские лидеры призвали Байдена восстановить "прочный союз" ЕС и США

Председатель Европейского совета провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Джо Байденом. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал демократа избранным лидером Соединенных Штатов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Мишель пригласил Байдана на встречу с главами государств и правительств стран ЕС. Он призвал нового главу Белого дома восстановить "прочный союз" ЕС и США.

"Пришло время объединить усилия в борьбе против COVID-19, в вопросах климата, безопасности и мультилатерализма", - добавил глава Евросовета.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила в Twitter о разговоре с Байденом.

"Приятно поговорить с избранным президентом Джо Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало глобального партнерства между ЕС и США. Сильный Евросоюз и сильные США, работая вместе, могут формировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, мультилатерализме, солидарности и общих ценностях", - написала она.

Напомним, Байден во время телефонных разговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил готовность помогать Украине.

Также Байден планирует выдать исполнительные указы, которые отменяют ряд распоряжений Дональда Трампа.