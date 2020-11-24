Європейські лідери закликали Байдена відновити "міцний союз" ЄС і США

Голова Європейської ради провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Джо Байденом. Глава Євроради Шарль Мішель назвав демократа обраним лідером Сполучених Штатів.

Про це він написав у своєму Twitter.

Мішель запросив Байдана на зустріч з главами держав і урядів країн ЄС. Він закликав нового главу Білого дому відновити "міцний союз" ЄС і США.

"Настав час об'єднати зусилля в боротьбі проти COVID-19, в питаннях клімату, безпеки та мультилатералізму", - додав глава Євроради.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн також повідомила у Twitter про розмову з Байденом.

"Приємно поговорити з обраним президентом Джо Байденом. Я привітала його з перемогою. Це новий початок глобального партнерства між ЄС і США. Сильний Євросоюз і сильні США, працюючи разом, можуть формувати глобальний порядок денний, заснований на співпраці, мультилатералізму, солідарності та спільних цінностях", - написала вона.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив готовність допомагати Україні.

Байден планує видати виконавчі укази, які скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа.