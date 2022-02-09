Европейские и американские регуляторы предупредили банки о кибератаке со стороны РФ

Регуляторы в Евросоюзе и США предупредили свои банки о возможных кибератаках, спонсируемых Россией. Отмечается, что это связано с тем, что эти страны поддержали Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейский центральный банк готовит банки к возможной, спонсируемой Россией, кибератаке. Об этом сообщили изданию Reuters два источника.

Один из источников сказал, что украинский кризис отвлек внимание Европейского центрального банка на кибератаки, инициированные из России. Из-за этого ЕЦБ требовал от банков подготовки к такой ситуации. Он уточнил, что банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Также отмечается, что по данным регулирующей разведки Thomson Reuters, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений. Их предупредили, что если Россия вторгнется в Украину, то от США последуют санкции. На санкции РФ может ответить кибератаками.

Британский национальный центр кибербезопасности также призвал крупные организации повысить свою устойчивость на фоне обострения напряженности вокруг Украины.