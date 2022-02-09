Европейские и американские регуляторы предупредили банки о кибератаке со стороны РФ
Регуляторы в Евросоюзе и США предупредили свои банки о возможных кибератаках, спонсируемых Россией. Отмечается, что это связано с тем, что эти страны поддержали Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейский центральный банк готовит банки к возможной, спонсируемой Россией, кибератаке. Об этом сообщили изданию Reuters два источника.
Один из источников сказал, что украинский кризис отвлек внимание Европейского центрального банка на кибератаки, инициированные из России. Из-за этого ЕЦБ требовал от банков подготовки к такой ситуации. Он уточнил, что банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.
Также отмечается, что по данным регулирующей разведки Thomson Reuters, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений. Их предупредили, что если Россия вторгнется в Украину, то от США последуют санкции. На санкции РФ может ответить кибератаками.
Британский национальный центр кибербезопасности также призвал крупные организации повысить свою устойчивость на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Брэнсонтакже заявил, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.
Напомним, что нефтяные терминалы в нескольких портах Европы подверглись кибератаке. Пострадали от этого Бельгия, Германия и Нидерланды.
Также сообщалось, что США предупредили мир о возможных кибератаках со стороны РФ.