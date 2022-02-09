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Європейські та американські регулятори попередили банки про кібератаку з боку РФ

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США, Середа 09 лютого 2022 06:41
Європейські та американські регулятори попередили банки про кібератаку з боку РФ Фото: банки ЄС і США попередили про можливу кібератаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Регулятори в Євросоюзі і США попередили свої банки про можливі кібератаки, спонсорованих Росією. Зазначається, що це пов'язано з тим, що ці країни підтримали Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський центральний банк готує банки до можливої, спонсорованої Росією, кібератаки. Про це повідомили виданню Reuters два джерела.

Один з джерел сказав, що українська криза відвернула увагу Європейського центрального банку на кібератаки, ініційовані з Росії. Через це ЄЦБ вимагав від банків підготовки до такої ситуації. Він уточнив, що банки проводили кібервійськові ігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.

Також зазначається, що за даними регулюючої розвідки Thomson Reuters, наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінансових установ. Їх попередили, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то від США підуть санкції. На санкції РФ може відповісти кібератаками.

Британський Національний центр кібербезпеки також закликав великі організації підвищити свою стійкість на тлі загострення напруженості навколо України.

Глава німецького наглядового органу BaFin Марк Бренсонтакже заявив, що кібервійна взаємопов'язана з геополітикою і безпекою.

Нагадаємо, що нафтові термінали в декількох портах Європи зазнали кібератаки. Постраждали від цього Бельгія, Німеччина і Нідерланди.

Також повідомлялося, що США попередили світ про можливі кібератаки з боку РФ.

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Евросоюз Сполучені Штати Америки банки Кібератака Російська Федерація
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