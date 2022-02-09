Європейські та американські регулятори попередили банки про кібератаку з боку РФ

Регулятори в Євросоюзі і США попередили свої банки про можливі кібератаки, спонсорованих Росією. Зазначається, що це пов'язано з тим, що ці країни підтримали Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейський центральний банк готує банки до можливої, спонсорованої Росією, кібератаки. Про це повідомили виданню Reuters два джерела.

Один з джерел сказав, що українська криза відвернула увагу Європейського центрального банку на кібератаки, ініційовані з Росії. Через це ЄЦБ вимагав від банків підготовки до такої ситуації. Він уточнив, що банки проводили кібервійськові ігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.

Також зазначається, що за даними регулюючої розвідки Thomson Reuters, наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінансових установ. Їх попередили, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то від США підуть санкції. На санкції РФ може відповісти кібератаками.

Британський Національний центр кібербезпеки також закликав великі організації підвищити свою стійкість на тлі загострення напруженості навколо України.