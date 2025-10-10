Європейські союзники України підживлюють воєнну економіку Росії, - Reuters

Як пише видання, з 2022 року ЄС скоротив залежність від енергоносіїв РФ приблизно на 90%, але все ще імпортував нафту та газ на суму понад 11 мільярдів євро за перші вісім місяців 2025 року.

Сім із 27 країн-членів ЄС, серед яких п’ять активно підтримують Україну, збільшили обсяги імпорту російських енергоносіїв порівняно з попереднім роком.

Франція наростила закупівлі на 40%, до 2,2 мільярда євро;

Нідерланди - на 72%, до 498 мільйонів євро.

Порти для зрідженого природного газу у Франції, Іспанії та інших країнах слугують воротами для російських енергоносіїв до Європи, хоча значна частина цього газу перерозподіляється до інших країн блоку, а не споживається на місці.

Франція наростила імпорт російської енергії у 2025 році, переправляючи частину, зокрема до Німеччини, за даними Kpler. Нідерланди зазначають, що не можуть блокувати контракти з Росією без законодавства ЄС.

ЄС значно скоротив імпорт російських енергоносіїв з 133 млрд євро у 2021 році до 11,4 млрд євро за січень-серпень 2025 року, що на 21% менше, ніж за той же період 2024 року, за даними CREA. Угорщина та Словаччина разом імпортували енергоносіїв на 5 млрд євро і не підтримають санкції проти російського СПГ, зберігаючи доступ до трубопровідного газу до 2028 року.

Сім країн, зокрема Франція (+40%), Нідерланди (+72%), Бельгія (+3%), Хорватія (+55%), Румунія (+57%) і Португалія (+167%), збільшили імпорт російських енергоносіїв, хоча підтримують Україну. Бельгія пояснює зростання санкціями ЄС, що заборонили реекспорт СПГ, змушуючи розвантажувати газ у її портах. Португалія зазначає, що її імпорт незначний і зменшиться порівняно з 2024 роком.

З 2022 року ЄС імпортував російських енергоносіїв на 213 млрд євро, що перевищує 167 млрд євро допомоги Україні, наданої блоком, за даними Кільського інституту.