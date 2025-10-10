Європейські союзники України підживлюють воєнну економіку Росії, - Reuters

Європейські країни нарощують імпорт російських енергоносіїв, що приносить Москві мільярди євро доходу для фінансування її воєнної економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Як пише видання, з 2022 року ЄС скоротив залежність від енергоносіїв РФ приблизно на 90%, але все ще імпортував нафту та газ на суму понад 11 мільярдів євро за перші вісім місяців 2025 року.
Сім із 27 країн-членів ЄС, серед яких п’ять активно підтримують Україну, збільшили обсяги імпорту російських енергоносіїв порівняно з попереднім роком.
Порти для зрідженого природного газу у Франції, Іспанії та інших країнах слугують воротами для російських енергоносіїв до Європи, хоча значна частина цього газу перерозподіляється до інших країн блоку, а не споживається на місці.
Франція наростила імпорт російської енергії у 2025 році, переправляючи частину, зокрема до Німеччини, за даними Kpler. Нідерланди зазначають, що не можуть блокувати контракти з Росією без законодавства ЄС.
ЄС значно скоротив імпорт російських енергоносіїв з 133 млрд євро у 2021 році до 11,4 млрд євро за січень-серпень 2025 року, що на 21% менше, ніж за той же період 2024 року, за даними CREA. Угорщина та Словаччина разом імпортували енергоносіїв на 5 млрд євро і не підтримають санкції проти російського СПГ, зберігаючи доступ до трубопровідного газу до 2028 року.
Сім країн, зокрема Франція (+40%), Нідерланди (+72%), Бельгія (+3%), Хорватія (+55%), Румунія (+57%) і Португалія (+167%), збільшили імпорт російських енергоносіїв, хоча підтримують Україну. Бельгія пояснює зростання санкціями ЄС, що заборонили реекспорт СПГ, змушуючи розвантажувати газ у її портах. Португалія зазначає, що її імпорт незначний і зменшиться порівняно з 2024 роком.
З 2022 року ЄС імпортував російських енергоносіїв на 213 млрд євро, що перевищує 167 млрд євро допомоги Україні, наданої блоком, за даними Кільського інституту.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на четвертому році повномасштабної війни РФ продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї.