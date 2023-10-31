Європейські політики збираються в турне по США, щоб посилити підтримку України, - Politico

"Ми повинні знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики - не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином", - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він пояснив, що турне, під час яких країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв'язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги та від цього зовнішньополітичного курсу.

"У нас є план поїздок в окремі штати, зустрічей, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США", - зазначив міністр.

Ландсбергіс не повідомив, які ще держави можуть приєднатися до цього турне.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців.

"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, розмовляв з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо постійно", - сказала вона.

Як зазначає видання, у Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.

У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається в країні, створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

У Вашингтоні сенатори заявили, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців.

"Я думаю, що, показуючи, що це не лише Україна і Росія, що це стосується інших країн Європи, що це стосується всіх нас, корисно, щоб лідери інших країн підкріплювали це", - сказав сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату США.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав у коментарі Politico, що турне може бути "корисним для інших".

Попри політичні потрясіння в його партії щодо допомоги Україні, сенатор впевнений, що підтримка Києва залишається міцною.

"Громадська думка важлива, але відключення України не допоможе нам у довгостроковій перспективі", - наголосив Грем.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.