Європейські гарантії Україні майже готові на папері, потрібні гарантії США, - Зеленський

"Це добре, що ми обговорюємо гарантії безпеки, США не виступають проти цього. Європейська частина майже готова вона майже на папері, те, що можуть забезпечити європейці", - сказав він.

Водночас Україні потрібні гарантії від США.

"Нам потрібні США, тому що тільки Трамп має діалог з Росією. Бо я боюсь, наша країна боїться, що якщо буде припинення вогню, то нам потрібні гарантії від США, що Путін знову не прийде з агресією", - додав президент.

Пропозиція Трампа

Нагадаємо, Трамп після зустрічі із Зеленським в Білому домі заявив про те, що Україна і Росія повинні "зупинитися там, де зараз стоять". "Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить", - написав він.

Зеленський заявив, що підтримує цю пропозицію Трампа.

До того Трамп ухилився від відповіді на питання про територіальні поступки України для мирної угоди.