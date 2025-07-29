Європейські дороги непридатні для перекидання військ: у ЄС розробили план модернізації

За його словами, при спробі перетнути східний кордон ЄС танки НАТО застрянуть у тунелях, або стануть причиною обвалів мостів.

Єврокомісар має намір витратити 17 млрд євро на модернізацію інфраструктури континенту для підвищення військової мобільності.

"Ми маємо старі мости, які потрібно модернізувати. Ми маємо вузькі мости, які потрібно розширити. І ми маємо неіснуючі мости, які потрібно побудувати", - заявив Ціцікостас.

Політик вважає, що захищати континент буде неможливо, якщо європейські армії не зможуть швидко перекидати війська в межах ЄС. Він уточнив, що на сьогоднішній день перекидання військової техніки та військ із західної частини Європи до східної "займає тижні, а в деяких випадках і місяці".

За даними FT, значну частину існуючої інфраструктури не було побудовано з урахуванням необхідності перекидання армій через країни Європи. Вантажівки, що пересуваються європейськими дорогами, зазвичай важать до 40 тон, а танк – до 70 тон.

Зараз у ЄС розробляють стратегію, яка дозволить перекидати війська "протягом кількох годин, максимум днів" у разі нападу. Для цього планується модернізація 500 інфраструктурних об'єктів вздовж чотирьох військових коридорів, що пролягають через континент. Проекти тримаються в секреті з міркувань безпеки.