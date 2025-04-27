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Європейські чиновники потрапили у скандал через селфі перед похороном Папи

Ватикан, Неділя 27 квітня 2025 11:00
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Європейські чиновники потрапили у скандал через селфі перед похороном Папи Фото: європейські чиновники потрапили у скандал після похорону Папа Франциска (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Посадовці з Німеччини та Польщі потрапили у скандал через селфі. Вони робили фото перед похороном Папи Римського Франциска 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 і Tagesspiegel.

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зьодер опублікував селфі, зроблені перед похороном. На фото він усміхається, його звинуватили у неповазі до трагічної події.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що "селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне".

"Похорон Папи - це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик", - зазначила вона.
Європейські чиновники потрапили у скандал через селфі перед похороном Папи
Фото: Зьодер перед похорон Папи (x.com/Markus Söder)

Польські політики також потрапили скандал за селфі у Ватикані. У соцмережах пресслужба Ватикану опублікувала фото, як на похорон прибуває делегація Польщі - президент Анджей Дуда з першою леді, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і спікер польського Сейму Шимон Головня. У цей момент Головня робив фото.

У Польщі це викликало хвилю критику, а політики писали, що Головня "поводився, як старшокласник на екскурсії".

Головня заявив, що фотографував не себе, а натовп на площі Святого Петра. Але інші польські політики поширили саме селфі з похорону, наприклад, депутати Міхал Войцік та Роман Гертих.

Фото: Войцік під час похорону Папи (x.com/MichałWójcik)

Похорон Папи Франциска

Нагадаємо, що цього тижня, 21 квітня, раптово пішов з життя Папа Римський Франциск. Причиною його смерті став інсульт. На початку року він лікував від важкої пневмонії.

Похорон понтифіка відбувся у суботу, 26 квітня. Папу Франциска похоронили у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Церемонію прощання відвідали близько 400 тисяч людей. Серед них 50 світлових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Як відбулася церемонія прощання з Папою - у матеріалі РБК-Україна.

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Польща Ватикан Папа римський
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