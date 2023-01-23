UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європейські банкіри хочуть гарантій, аби збільшити фінансову підтримку України

Фото: ЄІБ потребує фінансових гарантій для збільшення допомоги Україні (facebook.com/isrs.uz)
Автор: Тетяна Зарембо

Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) для збільшення підтримки України потрібні фінансові гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента ЄІБ Вернера Хоєра на панельній дискусії Ukraine House Davos.

"Нам потрібен не капітал… Нам потрібні гарантії. І в цьому питанні ви можете допомогти, тому що тиск на політиків забезпечує можливість банку продовжувати свою роботу в Україні", - заявив Хоєр.

Він наголосив, що ЄІБ з початку великої війни ухвалив рішення продовжити підтримку України та виділяти нові кошти, не очікуючи завершення війни. Однак для збільшення розмірів підтримки банк потребує фінансових гарантій країни.

За словами президента ЄІБ, завдяки фінансуванню банку в Україні, наприклад, відновлюються мости, зруйновані російськими військами, тому що ці мости потрібні для збереження економіки.

"Міст може бути знову зруйнований за кілька місяців, і політики в ЄС не повинні цього боятися, якщо тягар цієї потенційної втрати розподіляється порівну. Міжнародним фінансовим організаціям варто говорити саме про такі гарантії для поділу повʼязаних з війною ризиків, а не про вливання капіталу", - зазначив банкір.

Він підкреслив, що ЄІБ із рейтингом "AAA" щорічно залучає до 100 млрд євро на ринках капіталу для фінансування проєктів, тому банку необхідно економити та гарантувати, що це хороші проєкти.

"Ось чому ми також пропонуємо Україні консультаційні послуги та технічну підтримку", - додав Хоєр.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна потребує значної міжнародної фінансової допомоги у 2023 році. Оскільки війна затягується, потрібен новий механізм за аналогією з форматом "Рамштайн", вважає міністр фінансів України Сергій Марченко.

Про те, який обсяг коштів необхідний Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейський Інвестиційний БанкМіністерство фінансів України