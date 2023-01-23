Європейські банкіри хочуть гарантій, аби збільшити фінансову підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента ЄІБ Вернера Хоєра на панельній дискусії Ukraine House Davos.

"Нам потрібен не капітал… Нам потрібні гарантії. І в цьому питанні ви можете допомогти, тому що тиск на політиків забезпечує можливість банку продовжувати свою роботу в Україні", - заявив Хоєр.

Він наголосив, що ЄІБ з початку великої війни ухвалив рішення продовжити підтримку України та виділяти нові кошти, не очікуючи завершення війни. Однак для збільшення розмірів підтримки банк потребує фінансових гарантій країни.

За словами президента ЄІБ, завдяки фінансуванню банку в Україні, наприклад, відновлюються мости, зруйновані російськими військами, тому що ці мости потрібні для збереження економіки.

"Міст може бути знову зруйнований за кілька місяців, і політики в ЄС не повинні цього боятися, якщо тягар цієї потенційної втрати розподіляється порівну. Міжнародним фінансовим організаціям варто говорити саме про такі гарантії для поділу повʼязаних з війною ризиків, а не про вливання капіталу", - зазначив банкір.

Він підкреслив, що ЄІБ із рейтингом "AAA" щорічно залучає до 100 млрд євро на ринках капіталу для фінансування проєктів, тому банку необхідно економити та гарантувати, що це хороші проєкти.

"Ось чому ми також пропонуємо Україні консультаційні послуги та технічну підтримку", - додав Хоєр.