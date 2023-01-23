Европейские банкиры хотят гарантий, чтобы увеличить финансовую поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента ЕИБ Вернера Хойера на панельной дискуссии Ukraine House Davos.

"Нам нужен не капитал… Нам нужны гарантии. И в этом вопросе вы можете помочь, потому что давление на политиков обеспечивает возможность банку продолжать свою работу в Украине", - заявил Хойер.

Он отметил, что ЕИБ с начала большой войны принял решение продолжить поддержку Украины и выделять новые средства, не дожидаясь завершения войны. Однако для увеличения размеров поддержки банк нуждается в финансовых гарантиях страны.

По словам президента ЕИБ, благодаря финансированию банка в Украине, например, восстанавливаются мосты, разрушенные российскими войсками, потому что эти мосты нужны для сохранения экономики.

"Мост может быть снова разрушен за несколько месяцев, и политики в ЕС не должны этого бояться, если бремя этой потенциальной потери распределяется поровну. Международным финансовым организациям следует говорить именно о таких гарантиях для разделения связанных с войной рисков, а не о вливании капитала", - отметил банкир.

Он подчеркнул, что ЕИБ с рейтингом "AAA" ежегодно привлекает до 100 млрд евро на рынках капитала для финансирования проектов, поэтому банку необходимо экономить и гарантировать, что это хорошие проекты.

"Вот почему мы также предлагаем Украине консультационные услуги и техническую поддержку", - добавил Хойер.