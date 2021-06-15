"Европейская солидарность" заявила о бойкоте каналу "1+1"

В частности, народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

Народный депутат Мария Ионова отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать.

Народный депутат, герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее.

"Когда прибегая к полемическому запалу в ходе телевизионного шоу отдельные военнослужащие допускают неоднозначные заявления, которые, возможно, удовлетворяют тех, кто заказывает определенные эфиры, точно не делают чести ни офицерским погонам, ни государству вообще. Когда нельзя похвастаться тысячами освобожденных заложников, тогда из арсеналов используется все, начиная от личных обид, заканчивая гендерными вопросами и откровенным сексизмом", - отметил Забродский.

По его словам, канал "1+1" - лишь начало борьбы и последовательный этап дальнейшего отстаивания прав мужчин, женщин, граждан Украины, заложников, тех, кто их освобождал и всех тех, кто отдал силы, здоровье и нервы за последние семь лет для того, чтобы в Украине наконец наступил мир.

"По поводу самой программы - то это не журналистика. Это абсолютно срежиссированное и сманипулированное шоу, где была одна героиня, которая знала все об освобождении заложников. Это была наша коллега и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и была толпа, извините меня, шакалов, которые пытались чем больнее укусить, манипулируя любой информацией, озвучивая порой откровенную ложь", - добавила Виктория Сюмар.