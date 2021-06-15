"Європейська солідарність" заявила про бойкот каналу "1+1"

Зокрема, народні депутати висловили підтримку співголові фракції Ірині Геращенко після останнього ефіру програми "Право на владу".

Народний депутат Марія Іонова зазначила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати.

Народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що подібна поведінка з боку медіа не є шляхом у майбутнє.

"Коли вдаючись до полемічного запалу в ході телевізійного шоу окремі військовослужбовці допускають неоднозначні заяви, які, можливо, задовольняють тих, хто замовляє певні ефіри, точно не роблять честі ні офіцерським погонам, ні державі взагалі. Коли не можна похвалитися тисячами звільнених заручників, тоді з арсеналів використовується все, починаючи від особистих образ, закінчуючи гендерними питаннями і відвертим сексизмом", - зазначив Забродський.

За його словами, канал "1+1" - лише початок боротьби і послідовний етап подальшого відстоювання прав чоловіків, жінок, громадян України, заручників, тих, хто їх звільняв і всіх тих, хто поклав сили, здоров’я і нерви за останні сім років для того, щоб в Україні врешті наступив мир.

"З приводу самої програми - то це не журналістика. Це абсолютно зрежисоване і зманіпульоване шоу, де була одна героїня, яка знала все про звільнення заручників. Це була наша колега і співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко і був натовп, даруйте мені, шакалів, які намагалися чим болючіше вкусити, маніпулюючи будь-якою інформацією, озвучуючи часом відверту брехню", - додала Вікторія Сюмар.