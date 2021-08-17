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Европейская ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Автор: Сергей Пышкин

Ракета-носитель Vega Европейского космического агентства (ESA), которая оборудована украинским, двигателем вывела на орбиту новый спутник. Аппарат будут использовать для дистанционного зондирования поверхности Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ESA.

Известно, что запуск ракеты состоялся с космодрома Куру.


Среди особенностей нового спутника Pléiades Neo 4:

  • способен следить за объектами в высоким разрешением;
  • оборудование спутника в разы быстрее принимает данные запроса от космического агентства;
  • имеет улучшенную способность установки точной геолокации;

Добавим, что в 2004 году Государственное конструкторское бюро Украины участвовало в строительстве двигателя для ракеты Vega. РД - 843 (двигатель) рассчитан на 5 запусков и допускает отклонение ракеты до 10 градусов в каждом направлении.

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