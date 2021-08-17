Европейская ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Ракета-носитель Vega Европейского космического агентства (ESA), которая оборудована украинским, двигателем вывела на орбиту новый спутник. Аппарат будут использовать для дистанционного зондирования поверхности Земли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ESA.
Известно, что запуск ракеты состоялся с космодрома Куру.
Среди особенностей нового спутника Pléiades Neo 4:
Добавим, что в 2004 году Государственное конструкторское бюро Украины участвовало в строительстве двигателя для ракеты Vega. РД - 843 (двигатель) рассчитан на 5 запусков и допускает отклонение ракеты до 10 градусов в каждом направлении.