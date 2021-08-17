Європейська ракета Vega вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Ракета-носій Vega від Європейського космічного агентства (ESA), яка обладнана українським двигуном, вивела на орбіту новий супутник. Апарат використовуватимуть для дистанційного зондування поверхні Землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ESA.
Відомо, що запуск ракети відбувся з космодрому Куру.
Серед особливостей нового супутника Pléiades Neo 4:
Додамо, що у 2004 році Державне конструкторське бюро України брало участь у будівництві двигуна для ракети Vega. РД-843 (двигун) розрахований на 5 запусків й допускає відхилення ракети до 10 градусів у кожному напрямку.