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Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців: умови

Фото: Транспорт у Будапешті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити громадським транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 вересня 2024 року.

Не діятиме пільга лише на деяких маршрутах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Будапештський транспортний центр.

Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили – до 30 вересня 2024 року.

Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українських біженців не поширюватиметься на ділянку приміських "блакитних" автобусів і електрички HÉV в межах Будапешта.

Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред'явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу. Зокрема, один із таких:

  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:

  • експресу 100E до аеропорту;
  • фунікулера до Будайської фортеці;
  • екскурсійних рейсів;
  • катерів.

Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті. 

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами стикаються українські біженці в Угорщині.

Також ми розповідали, які країни ЄС вважають українських біженців загрозою. Одна з таких – Угорщина.

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