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Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев: условия

Фото: Транспорт в Будапеште (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.

Не будет действовать льгота только на некоторых маршрутах. РБК-Украина со ссылкой на Будапештский транспортный центр.

Бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен с 4 марта 2022 года. В этом году льготу еще раз продлили – до 30 сентября 2024 года.

Но с 1 апреля 2024 года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на участок пригородных "голубых" автобусов и электричк и HÉV в пределах Будапешта.

Воспользоваться бесплатным проездом можно по-прежнему предъявив украинский документ, по которому можно идентифицировать личность. В частности, один из следующих:

  • паспорт;
  • удостоверение личности;
  • вид на жительство;
  • студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
  • любой другой документ с украинского адреса проживания для других иностранных граждан.

С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:

  • экспресса 100E в аэропорт;
  • фуникулера к Будайской крепости;
  • экскурсионных рейсов;
  • катеров.

Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим в общественном транспорте в городе.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии.

Также мы говорили, какие страны ЕС считают украинских беженцев угрозой. Одна из таких – Венгрия.

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