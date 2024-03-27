Европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев: условия

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в общественном транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 сентября 2024 года.
Не будет действовать льгота только на некоторых маршрутах. РБК-Украина со ссылкой на Будапештский транспортный центр.
Бесплатный проезд для украинских беженцев в Будапеште был введен с 4 марта 2022 года. В этом году льготу еще раз продлили – до 30 сентября 2024 года.
Но с 1 апреля 2024 года возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на участок пригородных "голубых" автобусов и электричк и HÉV в пределах Будапешта.
Воспользоваться бесплатным проездом можно по-прежнему предъявив украинский документ, по которому можно идентифицировать личность. В частности, один из следующих:
С этими документами можно бесплатно ездить во всем транспорте Будапешта, кроме:
Транспортная компания Будапешта просит своих пассажиров оказывать помощь беженцам из Украины, путешествующим в общественном транспорте в городе.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии.
Также мы говорили, какие страны ЕС считают украинских беженцев угрозой. Одна из таких – Венгрия.
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