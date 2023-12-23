ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild

Росія, Субота 23 грудня 2023 18:15
UA EN RU
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild Фото: Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024-2025 року (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В одній з європейських розвідок припускають, що Російська Федерація може атакувати Європу взимку 2024-2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, у розвідувальній службі вважають, що Росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться "без лідера" і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки.

Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".

Нагадаємо, на початку місяця генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Бройер заявив, що він бачить недоліки в модернізації німецьких збройних сил для національної та союзницької оборони.

Він також зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їм, можливо, самим доведеться вести оборонну війну.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Знищені танки, пів тисячі росіян й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку
Знищені танки, пів тисячі росіян й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ