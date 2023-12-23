Европейская разведка предполагает нападение России на Европу зимой 2024-2025, - Bild

В одной из европейских разведок предполагают, что Российская Федерация может атаковать Европу зимой 2024-2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным издания, в разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся "без лидера" и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

Сотрудник разведки заявляет, что российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, поскольку при его правлении "может произойти все, что угодно".

Напомним, в начале месяца генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о необходимости устранить недостатки в подготовке немецких Вооруженных сил к обороне страны и НАТО.

Бройер заявил, что видит недостатки в модернизации немецких вооруженных сил для национальной и союзнической обороны.

Он также отметил, что времена, предшествовавшие масштабному российскому вторжению в Украину, уже не вернутся и Германии придется привыкнуть к мнению, что однажды им, возможно, самим придется вести оборонную войну.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.

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