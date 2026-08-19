Европейская разведка оценила, сколько еще Путин сможет финансировать войну

Экономические проблемы России пока не вынуждают Кремль сокращать расходы на войну против Украины. Напротив, рост мировых цен на нефть дал российскому бюджету дополнительные доходы и отсрочил момент, когда Москва может столкнуться с более серьезным финансовым давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Собеседник Fox News считает, что благодаря дополнительным нефтяным доходам диктатор Путин сможет продолжать военную кампанию против Украины по меньшей мере до следующей весны или еще один "сезон".

Нефть принесла РФ дополнительные миллиарды

В начале года цена российской нефти Urals опускалась до 40 долларов за баррель и ниже. Однако во втором квартале она выросла до 82 долларов за баррель - примерно в полтора раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По данным, приведенным в материале, в апреле-июне российская экономика получила около 30 млрд долларов дополнительных экспортных поступлений . В июле поступления в бюджет РФ от нефтегазовой отрасли составили 934 млрд рублей – это стало рекордным показателем более чем за год.

Более высокие цены на нефть позволили Кремлю сократить бюджетный дефицит и отложить момент, когда экономические проблемы могут заставить Путина делать более сложный выбор по продолжению войны.

"Это не решает фундаментальные экономические проблемы в России", - отметил представитель европейской разведки. В то же время, по его словам, с точки зрения бюджета Путин "не находится под давлением".

Дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план

Несмотря на дополнительные нефтяные доходы, российский бюджет остается в затруднительном положении.

По данным Министерства финансов РФ, за январь-июль дефицит федерального бюджета достиг 6,5 трлн рублей. Это на 70% больше, чем было запланировано на весь 2026 год.

По прогнозу Сбербанка, к концу года бюджетный дефицит России может возрасти до 7 трлн рублей.

Таким образом, высокие цены на нефть не устранили экономические проблемы РФ, а лишь предоставили Кремлю дополнительное время для их финансирования.

Для остановки РФ требуется значительно более сильный экономический удар

Старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics Элина Рыбакова также считает, что нынешняя экономическая ситуация вряд ли заставит Путина прекратить войну.

По ее словам, экономическое давление должно стать значительно сильнее. В качестве примера Рыбакова привела сценарий, при котором цена на нефть в течение года держалась бы на уровне около 35–40 долларов за баррель.

В то же время, такой сценарий пока выглядит маловероятным из-за войны США, Израиля и Ирана, которая поддерживает высокие цены на нефть.

Следовательно, нынешний рост нефтяных доходов не означает, что российская экономика избавилась от проблем. Однако оно дает Кремлю возможность дольше поддерживать высокие военные расходы и откладывает момент, когда финансовые трудности могут стать критическими для продолжения войны.