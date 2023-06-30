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Європейська рада продовжила санкції проти Росії на півроку, - журналіст

Автор: Іван Носальський

Європейська рада вирішила продовжити антиросійські санкції ще на шість місяців. Обмеження діятимуть до кінця грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Тим часом Єврорада вирішила продовжити санкції ЄС проти Росії на шість місяців. Угорщина запросила оцінку впливу, але погодилася на зелене світло, беручи до уваги оцінку Комісією санкцій, яка буде найближчим часом", - написав Йозвяк.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, санкції, які продовжив Євросоюз, було введено ще у 2014 році у відповідь на окупацію частини території України росіянами. Обмеження значно розширили після того, як у 2022 році країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення.

Санкції включають заборону на імпорт нафти, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення окремих пропагандистських ЗМІ РФ на території країн Євросоюзу.

Усього з початку повномасштабного вторгнення проти Росії було запроваджено 11 пакетів санкцій.

Більш детально про останній пакет обмежень можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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