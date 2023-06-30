Европейский совет продлил санкции против России на полгода, - журналист

"Тем временем Евросовет решил продлить санкции ЕС против России на шесть месяцев. Венгрия запросила оценку воздействия, но согласилась на зеленый свет, принимая во внимание оценку Комиссией санкций, которая последует в ближайшее время", - написал Йозвяк.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, санкции, которые продлил Евросоюз, были введены еще в 2014 году в ответ на оккупацию части территории Украины россиянами. Ограничения значительно расширили после того, как в 2022 году страна-агрессор начала полномасштабное вторжение.

Санкции включают в себя запрет на импорт нефти, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания отдельных пропагандистских СМИ РФ на территории стран Евросоюза.

Всего с начала полномасштабного вторжения против России были введены 11 пакетов санкций.

Более детально о последнем пакете ограничений можете узнать в материале РБК-Украина.