Європейська комісія готова запропонувати план використання заморожених активів РФ

За його словами, Єврокомісія працювала над цим питанням із іспанським головуванням Ради ЄС з метою вивчення різних шляхів його вирішення.

"Ми можемо зробити юридичну пропозицію, яка враховує обмін думками з державами-членами ЄС. Ідуть інтенсивні контакти з нашими партнерами щодо G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", - заявив Віганд під час брифінгу в Брюсселі.

Водночас представник Єврокомісії не став уточнювати, коли саме буде зроблено пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

Він додав, що лідери країн ЄС обговорювали це питання на засіданні Євроради. За його словами, законодавча пропозиція щодо використання заморожених російських активів на користь України може бути висунута Єврокомісією восени.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема й державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути надіслані на відновлення України. Наразі йдеться про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.