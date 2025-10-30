ua en ru
Європейська інтеграція енергоринку потребує відмови від прайс-кепів, - експерт

Четвер 30 жовтня 2025 12:46
UA EN RU
Європейська інтеграція енергоринку потребує відмови від прайс-кепів, - експерт Фото: інтеграція енергоринку в ЄС потребує відмови від прайс-кепів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Поточна модель регулювання цін на електроенергію через прайс-кепи має бути переглянута, адже це вимога європейської інтеграції енергетичного ринку.

Як пише РБК-Україна, про це заявив Адріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм "Українського інституту майбутнього".

"Тут питання я би це розділяв, тому що, якщо ми говоримо в контексті імпорту, то влітку регулятор приймав рішення для того, щоб забезпечити потрібні обсяги імпорту і запобігти відключенням", - наголосив експерт.

Як він зазначив, наразі цінова кон'юнктура видається такою, що прайс-кепи наразі не заважають комерційному імпорту.

"Але тут справа зовсім в іншому. Справа в тому, що ми зобов’язанні імплементувати європейську модель ринку. І це передбачає, зокрема, відмову від прайс-кепів", - каже Андріан Прокіп.

За його словами, інтеграція українського та європейського ринків електроенергії неможлива без запровадження спільних правил регулювання.

"І це об'єднання не відбудеться, допоки ми не запровадимо регулювання такі, які у Європі. Це передбачає скасування прайс-кепів", - підкреслив експерт.

Таким чином, на думку Адріана Прокіпа, перегляд прайс-кепів і поступовий перехід до європейської моделі ринку - не просто технічна реформа, а ключова умова енергетичної інтеграції.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що наявна система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальших змін і наближення до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.

