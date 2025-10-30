Европейская интеграция энергорынка нуждается в отказе от прайс-кепов, - эксперт

Текущая модель регулирования цен на электроэнергию через прайс-кепы должна быть пересмотрена, потому что это требование европейской интеграции энергетического рынка.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил Адриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ "Украинского института будущего".

"Здесь вопрос я бы это разделял, потому что если мы говорим в контексте импорта, то летом регулятор принимал решения для того, чтобы обеспечить нужные объемы импорта и предотвратить отключения", - подчеркнул эксперт.

Как он отметил, сейчас ценовая конъюнктура кажется такой, что прайс-кепы пока не мешают коммерческому импорту.

"Но здесь дело совсем в другом. Дело в том, что мы обязаны имплементировать европейскую модель рынка. И это предполагает, в частности, отказ от прайс-кепов", - говорит Андриан Прокип.

По его словам, интеграция украинского и европейского рынков электроэнергии невозможна без введения общих правил регулирования.

"И это объединение не произойдет, пока мы не введем регулирование таких, которые в Европе. Это предполагает отмену прайс-кепов", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по мнению Адриана Прокипа, пересмотр прайс-кепов и постепенный переход к европейской модели рынка - не просто техническая реформа, а ключевое условие энергетической интеграции.