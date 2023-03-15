Європейська асоціація легкої атлетики ухвалила рішення щодо участі РФ і Білорусі

Заборона атлетам із РФ і Білорусі на виступи під егідою European Athletics триватиме до завершення війни проти України. Рада асоціації підтвердила минулорічне рішення про бан для російських і білоруських спортсменів, персоналу та офіційних осіб.

"Війна мала руйнівні наслідки для України, тож European Athletics як спортивна організація стверджує, що це стосується і спортивної інфраструктури України та її спортсменів. Ми продовжимо підтримувати Федерацію легкої атлетики України, щоб її спортсмени змогли розкрити свій потенціал, попри трагічну ситуацію", – заявив президент організації Добромір Карамарінов.

Європейська асоціація легкої атлетики запровадила санкції проти РФ і Білорусі ще 1 березня торік. Підтвердження курсу на збереження бану росіян і білорусів іде в розріз із намірами Міжнародного олімпійського комітету повернути їх у нейтральному статусі.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.