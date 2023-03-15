Европейская ассоциация легкой атлетики приняла решение по участию РФ и Беларуси

Запрет атлетам из РФ и Беларуси на выступления под эгидой European Athletics будет продолжаться до завершения войны против Украины. Совет ассоциации подтвердил прошлогоднее решение о бане для российских и белорусских спортсменов, персонала и официальных лиц.

"Война имела разрушительные последствия для Украины, поэтому European Athletics как спортивная организация отмечает, что это касается и спортивной инфраструктуры Украины и ее спортсменов. Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы ее спортсмены смогли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию", – заявил президент организации Добромир Карамаринов.

Европейская ассоциация легкой атлетики ввела санкции против РФ и Беларуси еще 1 марта прошлого года. Подтверждение курса на сохранение бана россиян и белорусов идет в разрез с намерениями Международного олимпийского комитета вернуть их в нейтральном статусе.

Ранее группа стран во главе с Польшей приняла декларацию с призывом к МОК о возвращении атлетов из РФ и Беларуси в международный спорт. Коалиция функционеров уверена, что российский режим и тамошняя пропаганда используют спортсменов для легализации военных преступлений.