В Европе от жары погибли восемь человек

В Европе в результате аномальной жары от перегрева погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

по Состоянию на субботу, 29 июня, больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции - здесь погибли четверо человек. В Италии и Испании - еще по двое погибших в результате высокой температуры воздуха насчитали.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня - тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха +35. Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким людям, которым из-за жары понадобилась помощь медиков.

Добавим, что 28 июня во Франции синоптики зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. Наивысшее столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенном в южном департаменте Гар - до +45,9 градуса по Цельсию.

Напомним, 30 июня в Украине будет теплая погода, преимущественно без осадков, днем ожидается до +29.

Отметим, в прошлом году в августе в испанской области Каталония в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 23 человека.