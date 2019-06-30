ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Европе от жары погибли восемь человек

Новости » Общество    30.06.2019 - 04:35
В Европе от жары погибли восемь человек
Иллюстративное фото (twitter.Extra.ie)

Четверо людей умерли во Франции

В Европе в результате аномальной жары от перегрева погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

по Состоянию на субботу, 29 июня, больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции - здесь погибли четверо человек. В Италии и Испании - еще по двое погибших в результате высокой температуры воздуха насчитали.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня - тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре воздуха +35. Кроме того, врачи пытаются спасти жизни еще нескольким людям, которым из-за жары понадобилась помощь медиков.

Добавим, что 28 июня во Франции синоптики зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. Наивысшее столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенном в южном департаменте Гар - до +45,9 градуса по Цельсию.

Напомним, 30 июня в Украине будет теплая погода, преимущественно без осадков, днем ожидается до +29.

Отметим, в прошлом году в августе в испанской области Каталония в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 23 человека.

Завтра в Украине потеплеет до +29 Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Новости Украины жараПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь