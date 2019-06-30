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У Європі від спеки загинули вісім людей

Новини » Суспільство    30.06.2019 - 04:35
У Європі від спеки загинули вісім людей
Ілюстративне фото (twitter.Extra.ie)

Четверо людей померли у Франції

У Європі внаслідок аномальної спеки від перегріву загинули восьмеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Станом на суботу, 29 червня, найбільше жертв високої температури повітря у Франції - тут загинули четверо осіб. В Італії та Іспанії - ще по двоє загиблих унаслідок високої температури повітря нарахували.

У Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня - тоді загинув 33-річний покрівельник, який працював при температурі повітря +35. Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще кільком людям, котрим через спеку знадобилась допомога медиків.

Додамо, що 28 червня у Франції синоптики зафіксували одразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. Найвище стовпчик термометра піднявся в комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар - до +45,9 градуса за Цельсієм.

Нагадаємо, 30 червня в Україні буде тепла погода та переважно без опадів, вдень очікується до +29.

Відзначимо, в минулому році в серпні в іспанській області Каталонія в результаті аномальної спеки загинули щонайменше 23 людини.

Завтра в Україні потепліє до +29 У Франції оновлений абсолютний температурний рекорд
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