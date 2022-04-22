UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе заканчивается судовое топливо из-за войны России против Украины, - Bloomberg

Фото: в Европе заканчивается судовое топливо из-за войны России против Украины flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Европе заканчивается судовое топливо. Война, развязанная Россией против Украины, влияет на рынок нефти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил главный операционный директор поставщик топлива Monjasa Group Свенд Малхольт, в центре торговли нефтью Амстердам-Роттердам-Антверпен наблюдает недостаток судового газойля, известного как MGO.

По его словам, судна, которые до начала войны в Украине заправлялись низкосернистым MGO в Балтийском регионе, теперь все чаще отправляются в голландско-бельгийский хаб, чтобы получить дополнительные поставки.

Между тем многие компании избегают российской нефти и судов, поскольку международное санкционное давление продолжает действовать против России. Зато много европейских нефтеперерабатывающих предприятий провели сезонное техническое обслуживание, что сократило поставки топлива и поддержали цены.

Исполнительный директор KPI OceanConnect Сорен Холл отметил, что сегодня наблюдается общая нехватка MGO и других видов дизельного топлива.

"На данном этапе мы не предусматриваем рынка, на котором отправители груза не смогут получить свой газойль", - добавил Холл.

Однако те, кто покупает газойль в последнюю минуту - "испытывают трудности".

Война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина