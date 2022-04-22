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В Европе заканчивается судовое топливо из-за войны России против Украины, - Bloomberg

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Пятница 22 апреля 2022 17:55
В Европе заканчивается судовое топливо из-за войны России против Украины, - Bloomberg Фото: в Европе заканчивается судовое топливо из-за войны России против Украины flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Европе заканчивается судовое топливо. Война, развязанная Россией против Украины, влияет на рынок нефти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил главный операционный директор поставщик топлива Monjasa Group Свенд Малхольт, в центре торговли нефтью Амстердам-Роттердам-Антверпен наблюдает недостаток судового газойля, известного как MGO.

По его словам, судна, которые до начала войны в Украине заправлялись низкосернистым MGO в Балтийском регионе, теперь все чаще отправляются в голландско-бельгийский хаб, чтобы получить дополнительные поставки.

Между тем многие компании избегают российской нефти и судов, поскольку международное санкционное давление продолжает действовать против России. Зато много европейских нефтеперерабатывающих предприятий провели сезонное техническое обслуживание, что сократило поставки топлива и поддержали цены.

Исполнительный директор KPI OceanConnect Сорен Холл отметил, что сегодня наблюдается общая нехватка MGO и других видов дизельного топлива.

"На данном этапе мы не предусматриваем рынка, на котором отправители груза не смогут получить свой газойль", - добавил Холл.

Однако те, кто покупает газойль в последнюю минуту - "испытывают трудности".

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