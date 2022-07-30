В Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

В Испании зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Вероятно, это первый известный случай смерти от заболевания в Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

Инфицированный умер в Валенсии, уточнили в Минздраве Испании. Как отмечают врачи, умерший 41-летний мужчина имел ослабленный иммунитет из-за лимфомы.

Также за несколько часов до публикации Минздрава, первую смерть от заболевания зафиксировали и в Бразилии.

Между тем на африканском континенте уже известно о гибели пяти инфицированных человек.

Испания сегодня является второй страной после США по количеству зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в стране зарегистрировано 4298 случаев заболевания, около 120 человек были госпитализированы.