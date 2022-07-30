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В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

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Субота 30 липня 2022 14:51
В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи Фото: в Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Іспанії зафіксували першу смерть від віспи мавп. Ймовірно, це перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Інфікований помер у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. Як зазначають лікарі, померлий 41-річний чоловік мав послаблений імунітет через лімфому.

Також за декілька годин до публікації МОЗ, першу смерть від захворювання зафіксували й в Бразилії.

Тим часом на африканському континенті вже відомо про загибель п'яти інфікованих осіб.

Іспанія сьогодні, є другою країною після США за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на віспу мавп. Згідно з даними Національної мережі епідеміологічного нагляду в країні зареєстровано 4298 випадків захворювання, близько 120 людей були госпіталізовані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як відрізнити віспу мавп від "корони". Станом на 23 липня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах хвороби.

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